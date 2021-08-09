Акции Сбербанка достигли нового исторического максимума

Стоимость ​​обыкновенных акций Сбербанка в понедельник достиг нового исторического максимума — 321,57 руб.

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 10 мая (320,19 руб. за одну акцию).

Аналитики во многом еще оптимистичнее оценивают перспективы акций Сбербанка, выставляя в последние дни следующие таргеты: КИТ Финанс — 383,3 руб. (+19,37%), Уралсиб — 429,44 руб. (+33,74%), БКС — 370 руб. (+15,23%), ВТБ Капитал — 390 руб. (+21,45%).

На прошлой неделе сообщалось, что чистая прибыль Сбера по итогам первого полугодия составила 629,8 млрд руб., в годовом выражении продемонстрировав рост в 119,3%.

Обнародованные финпоказатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, констатировавших, что успехи Сбера отражают более быстрые темпы восстановления экономики РФ.