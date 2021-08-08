Кабмин одобрил проект закона о периоде выплаты накопительной пенсии

Правительство России одобрило проект федерального закона, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сообщается на сайте кабмина по итогам прошедшего 6 августа заседания.

Согласно сообщению, теперь законопроект будет внесен в Государственную думу.

Ранее сообщалось, что около 2 млн российских пенсионеров не обращались за накопительной частью своей пенсии.

Президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года закон, который предусматривает, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составил 264 месяца (22 года). Годом ранее этот период был меньше — 258 месяцев.

Ожидаемый период выплаты — специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность такого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно, а также их ожидаемой продолжительности жизни.