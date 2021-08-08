Раскрыта новая схема банковских мошенников

Специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал радио Sputnik о новой схеме банковских мошенников с якобы предварительно одобренными кредитами.

Так, потенциальной жертве может прийти на телефон сообщение о предварительно одобренном или уже выданном кредите. После этого человеку позвонят якобы из банка и сообщат, что на его имя был взят кредит, операция показалась подозрительной, но некая сумма была уже обналичена. Тогда жертве предложат провести отмену кредита, используя персональные данные.

Другой прием злоумышленников — звонок из «полиции» или «прокуратуры». Позвонивший может представиться сотрудником правоохранительных органов и заявить, что на имя собеседника был оформлен незаконный кредит, который теперь является вещественным доказательством. Далее вам предложат перевести деньги на специальный счет.

Эксперт предупреждает, что в таких случаях важно не идти на поводу у мошенников — не использовать по их указанию персональные данные и не переводить средства на сторонние счета. Если возникают сомнения по поводу безопасности счетов, то нужно напрямую обращаться к банку.

«Если вам поступил звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка, уточните, какой это банк, положите трубку и сами перезвоните. Самый лучший вариант – вообще не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны. Так вы оградите себя от лишних неприятностей», – считает Пащенко.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ воровать банковские данные через мессенджер.