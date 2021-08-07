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Аналитики Bloomberg заявляют о конце эпохи дешевого газа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Эпоха дешевого природного газа закончилась. Ей на смену пришло время дорогостоящей энергии, что вызовет волновой эффект в мировой экономике, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что за последнее десятилетие в мире не было недостатка в газе, используемом для выработки электроэнергии и отопления домов. При этом его стоимость была достаточно низкой на фоне бума поставок из США в Австралию.

«В этом году этот процесс прекратился, поскольку спрос значительно опередил предложение. Тарифы на газ в Европе достигли на этой неделе рекордных показателей, а поставки сжиженного топлива в Азию близки к рекордным показателям для этого времени года», — говорится в материале.

В то же время вложения в поставки газа сокращаются на фоне требований инвесторов и правительств, заботящихся о климате. По мнению аналитиков, «становится очевидным, что дорогая энергия никуда не денется».

По данным Международного энергетического агентства, приведенным в статье, к 2024 году спрос вырастет на 7% по сравнению с допандемийным уровнем. В дальнейшем ожидается, что спрос на сжиженный природный газ будет расти на 3,4% в год до 2035 года, опережая другие виды ископаемого топлива. Рост цен повлияет также на производителей электроэнергии и нефтехимии, вызывая опасения относительно инфляции.

На этой неделе цена на газ в Европе превысила $540 за 1 тыс. кубометров. Рекордное подорожание происходит на фоне сокращения объемов прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа». Причиной стал пожар на заводе компании «Газпром» по подготовке конденсата к транспорту в Ямало-Ненецком автономном округе.

В «Газпроме» заявили, что выясняют причины пожара и анализируют последствия ЧП.

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