В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю, чтобы восстановить экономику.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — заявил он в разговоре с URA.RU.

Арефьев также отметил, что в стране сейчас нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на сокращенную рабочую неделю.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», — считает парламентарий.

По его словам, отечественная продукция и услуги и так не востребованы из-за 20% НДС.

Ранее председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал неактуальным вопрос о четырехдневной рабочей неделе.