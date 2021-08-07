Текущий год может стать наихудшим для виноделия Франции с 1945 года

Министерство сельского хозяйства Франции сообщило, что производство вина в этом году может оказаться наихудшим с 1945 года, передает BFMTV.

По данным ведомства, производство составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, это меньше, чем в самый неудачный за послевоенный период 2017 год. Этому поспособствовали весенние заморозки и летняя влажность, после чего у виноградной лозы развилась болезнь.

Минсельхоз считает, что производство вина должно снизиться на 24-30% по сравнению с 2020 годом и достичь «исторически низкого» уровня.

Глава французского министерства Жюльен Денорманди назвал прогноз на урожай этого года «крупнейшей агрономической катастрофой начала века». Больше всего пострадали ранние сорта винограда мерло и шардоне в Бургундии, долине Роны и Лауры.

Также из-за обилия дождей на виноградниках появились такие болезни, как мильдья, мучнистая роса, черная и серая гниль. От них страдают провинции Шампань, Эльзас, Божоле и Шаранту, а также юго-запад страны.

Ранее в профсоюзе землевладельцев Франции заявляли, что из-за аномальных холодов в апреле будет потеряна треть урожая виноградников.