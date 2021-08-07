Жители России стали чаще сталкиваться с «черными» кредиторами

Россияне за год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

Выяснилось, что годом ранее о наличии собственного отрицательного опыта сообщали 16% опрошенных, сейчас это количество увеличилось до 18%. Также увеличилось число респондентов, чьи друзья, родственники или знакомые сталкивались с нелегальными кредиторами — с 26% до 29%.

При этом количество россиян, которые знают о нелегальных кредиторах благодаря СМИ, выросло с 33% до 37%.

Исследование проводилось в июле среди 5,1 тыс. россиян в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые компании, которые выдают заемные средства, не имея лицензии Банка России или не состоя в реестре регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ составил список компаний с признаками нелегальной деятельности.