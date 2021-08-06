В Baring Vostok отреагировали на приговор коллегам

В Baring Vostok сообщили, что получившие условный срок фигуранты дела о растрате 2,5 млрд рублей невиновны. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В организации также считают приговор Мещанского суда Москвы «безосновательным».

«Мы продолжим поддерживать наших коллег, какую бы стратегию защиты они ни выбрали. Единственным бенефициаром всех сделок был банк «Восточный», что доказывают финансовые документы, приобщенные к материалам дела и показания всех свидетелей», — уточнили в пресс-службе Baring Vostok.

Ранее суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно.

Также обвинение настаивало на условных сроках для Калви и других фигурантов дела, а защита - на оправдании. Среди обвиняемых были партнеры Baring Vostok француз Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде. Мещанский суд Москвы вынес Калви обвинительный приговор по делу о растрате 5 августа.