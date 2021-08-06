Путин: правительство России планирует снизить влияние индустриальной инфляции на бизнес

У властей России есть планы по снижению последствий индустриальной инфляции на бизнес, сказал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент отметил, что в разных странах мира применялись различные способы экономического стимулирования. При этом в крупных экономиках печатали и «вбрасывали» деньги, пояснил он.

«В развитых экономиках восстановление идет быстрее, чем в развивающихся. И идет оно быстрее именно за счет того, что эти экономики, центральные банки кредитуют как бы свое производство», — отметил Путин.

Помимо этого, сказал президент, власти должны принимать меры по ограничению инфляции в стране, и у правительства России есть целый ряд системных мер по сдерживанию цен.

«Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку», — перечислил президент.

Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса в стране, Путин подчеркнул, что правительство постоянно анализирует ситуацию в экономике и старается внести соответствующие коррективы.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала правительство прекратить регулировать цены на продукты. По ее словам, это чрезвычайная мера, и применять ее можно лишь временно.