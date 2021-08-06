92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги

Доля клиентов Сбера, осуществляющих бесплатные переводы средств между физическими лицами внутри банка, достигла 92%, свидетельствует отчетность Сбера за первые семь месяцев 2021 год.

Согласно отчетности, это связано с ростом популярности подписок, которые позволяют совершать бесплатные переводы и платежи. Так, к концу июля текущего года число подписчиков превысило 2,9 млн.

В Сбере напомнили, что от комиссии освобождены переводы в размере не более 50 тыс. рублей в месяц, однако некоторым клиентам необходимо переводить более крупные суммы. Именно для них и существуют подписки на месяц, три месяца или год, которые позволяют перечислять деньги с нулевой комиссией.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Сбера по итогам первых 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, в годовом выражении продемонстрировав впечатляющий рост в 119,3%.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, отмечающих, что успехи Сбера отражают более быстрые темпы восстановления экономики России