Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Голландская велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое 10:11
Посольство РФ: россиян среди пострадавших при ДТП в Турции не было 09:58
Перенесший остановку сердца Эриксен рассказал, когда вернется на поле 09:58
Шойгу: основные преобразования российской армии завершены 09:54
Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка» 09:50
Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах 09:50
Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в Токио 09:40
Роскомнадзор раскритиковал YouTube за блокировку фильма о теракте в Беслане 09:38
Появилось видео с побегом подсудимых из ИВС в Истре 09:27
В Истре подсудимые совершили побег при помощи гаечного ключа 09:12

92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Доля клиентов Сбера, осуществляющих бесплатные переводы средств между физическими лицами внутри банка, достигла 92%, свидетельствует отчетность Сбера за первые семь месяцев 2021 год.

Согласно отчетности, это связано с ростом популярности подписок, которые позволяют совершать бесплатные переводы и платежи. Так, к концу июля текущего года число подписчиков превысило 2,9 млн.

В Сбере напомнили, что от комиссии освобождены переводы в размере не более 50 тыс. рублей в месяц, однако некоторым клиентам необходимо переводить более крупные суммы. Именно для них и существуют подписки на месяц, три месяца или год, которые позволяют перечислять деньги с нулевой комиссией.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Сбера по итогам первых 6 месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, в годовом выражении продемонстрировав впечатляющий рост в 119,3%.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, отмечающих, что успехи Сбера отражают более быстрые темпы восстановления экономики России

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Истре подсудимые совершили побег при помощи гаечного ключа
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Убийца семьи из Хакасии дал признательные показания
Семья антиваксера из Англии, умершего от COVID-19, призывает не повторять его ошибку
Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита без их ведома
Посольство РФ: россиян среди пострадавших при ДТП в Турции не было
Новости и материалы
Голландская велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое
Перенесший остановку сердца Эриксен рассказал, когда вернется на поле
Шойгу: основные преобразования российской армии завершены
Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»
Испанский ходок стал первым легкоатлетом, выступавшим на восьми Олимпиадах
Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в Токио
Роскомнадзор раскритиковал YouTube за блокировку фильма о теракте в Беслане
Появилось видео с побегом подсудимых из ИВС в Истре
Россиянам, вовремя прошедшим диспансеризацию, предложили выплачивать пособие
Пять подсудимых сбежали из ИВС в подмосковной Истре
Россиянка Магомедалиева завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Токио
Greenpeace: использование биоразлагаемых материалов не решит проблему мусора в России
Месси был готов на еще большее понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Морские порты просят власти пустить иностранных туристов в Россию
Первый полк ракет «Сармат» сформируют в 2022 году
Сборная России — о допинге у бразильской волейболистки: возвращаемся обратно на Олимпиаду?
В Турции 9 человек погибли и 30 пострадали при ДТП с автобусом
В Крыму назвали циничными слова Зеленского о России
Все новости
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
14-й день Олимпиады: Россия взяла две медали в боксе. LIVE
Муслим Гаджимаагомедов выиграл серебро в боксе в весе до 91 кг
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях