Россиянам рассказали, где лучше хранить свои накопления

В нынешних рыночных условиях россиянам лучше разместить финансовую «подушку безопасности» частично на коротких депозитах сроком до шести месяцев, а частично в ОФЗ со сроком погашения 3-5 лет. Об этом рассказал начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев, сообщает РИА «Новости».

«Учитывая, что ЦБ РФ активно поднимал ключевую ставку на последних заседаниях, банки также постепенно начали поднимать процентные ставки по депозитам. Однако рост ставок на длинных сроках (2-5 лет) ввиду неопределенности по долгосрочным ставкам пока будет ограничен», — уточнил он.

В этой связи на данный момент лучшего всего держать свои накопления в относительно коротких депозитах — 3-6 месяцев. Затем, после того, как денежно-кредитная политика нормализуется, можно будет разместить средства по более привлекательным ставкам уже на 2-3 года, заключил Дмитриев.

«Очевидно, что банки, особенно крупные, будут постепенно поднимать ставки по длинным депозитам, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки», — сказал эксперт.

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