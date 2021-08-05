Во Франции призвали правительство защитить шампанское от российских законов

Французскому правительству необходимо «более чем срочно» предпринять шаги для защиты виноделов Франции от принятого в России закона, согласно которому слово «шампанское» можно наносить на этикетки только произведенных в России напитков. «Газета.Ru» ознакомилась с соответствующим обращением депутата парламента Франции Ги Тесье к главе МИД Франции Жану-Иву Ле Дриану.

«Господин Ги Тесье предупреждает министра Европы и иностранных дел (Франции Жана-Ива Ле Дриана. — «Газета.Ru») о более чем срочной необходимости защиты наименования, контролируемого по происхождению (AОС)*, «шампанское» в связи с решением президента России от 2 июля 2021 года (подписание Путиным закона, согласно которому в России слово «шампанское» можно наносить на этикетки только российских напитков. — «Газета.Ru»)», — говорится в тексте обращения.

Депутат также напомнил о том, как будет действовать новое российское законодательство, подчеркивая при этом его невыгодность для французской рынка.

«Новый российский виноградарско-винодельческий закон, принятый 2 июля 2021 года, обязывает дистрибьютеров французского шампанского поменять престижное и защищенное название «шампанское» на написанное кириллицей «игристое вино» на задней этикетке бутылок с сохранением наименования «шампанское» для российских производителей игристых вин», — пишет Тесье.

Парламентарий также уточняет, что «подобное одностороннее решение без предварительного обсуждения» ставит под вопрос более чем двадцатилетние двусторонние дискуссии между Францией и Россией о контроле подлинности происхождения (АОС)*.

«Учитывая, что название «шампанское» охраняется в более чем 120 странах, это решение представляет собой покушение на общее национальное наследие и на контроль подлинности происхождения (АОС)*, которое связывает продукт с его географическим происхождением и определяет правила производства и разработки [продуктов]», — объяснил он.

В связи с этим Тесье обращается к главе внешнеполитического ведомства Франции с вопросом о том, каким образом французское правительство «намерено взаимодействовать с российскими властями для защиты интересов производителей и контролируемых по происхождению наименований».

«Этот новый закон, к сожалению, вписывается в логику протекционистских мер, которые были приняты в России в течение некоторого времени в виноградарско-винодельческой сфере. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы [французское] государство в срочном порядке вмешалось [в ситуацию] для защиты наследия и производственного опыта французских виноделов», — заключил депутат.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний, а Союз домов шампанского Франции не исключил возможность приостановок поставок в Россию.

*Appelation d'origine contrôlée, АОС — выдаваемый подразделением Министерства сельского хозяйства Франции сертификат, который гарантирует, что данный продукт произведен на строго определённой территории с соблюдением строго определённых правил.