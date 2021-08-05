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Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве провели встречу с кандидатами в депутаты Московской городской думы, где ответили на вопросы о процедуре онлайн-голосования, сообщается на сайте столичной Общественной палаты.

«Больше половины избирателей в Москве, я думаю, будут голосовать в сентябре онлайн. Среди тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, по опыту прошлых лет традиционно высокая явка, обычно 97 процентов, не меньше», — заявил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

По его словам, в столице уже несколько дней идет запись на электронное голосование, москвичи принимают в ней активное участие.

В свою очередь глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заверил, что в столице приняты все необходимые меры для защиты голосов жителей от злоумышленников.

«Московская платформа для электронного голосования — одна из немногих в мире, которая обеспечивает безопасность как на программном уровне, так и на уровне аппаратного обеспечения, но конфиденциальность личного кабинета — вопрос культуры работы граждан со своими данными в сети», — подчеркнул Костырко.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно завершена проверка системы электронного голосования, участие в тестировании приняли более 144 тыс. жителей столицы.

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