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Сбер пятый год подряд признали самым дорогим брендом в России

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Пятый год подряд Сбер признают самым дорогим брендом страны в рейтинге 50 крупнейших брендов по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году бренд оценили в 730,6 млрд рублей с рейтингом AAA+.

В Brand Finance отметили, что Сбер стоит больше, чем все бренды с 26-го по 50-е место в рейтинге.

Также рейтинг Brand Finance Global 500 2021 показал, что Сбер стал третьим по силе брендом в мире во всех секторах экономики. В этом рейтинге Сбер уступил только Ferrari и китайскому WeChat.

«Бренд Сбера для нас — актив, который позволяет развивать новые сервисы и продукты нашей экосистемы, наделяя их через брендинг надежностью и технологичностью, за которые нас ценят клиенты. Наши новые бизнесы активно растут в том числе за счёт бренд-инвестиций, и мы рады, что удерживаем лидерство в стоимости и качестве бренда Сбера как в России, так и на мировой арене», — сказал Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Как отметил управляющий директор Brand Finance Ричард Хэй, подход Сбера к своему бренду является примером для всех российских компаний.

«Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство», — сказал Ричард Хэй.

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