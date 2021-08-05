В России появятся киберателье

В России к 2025 году заработают виртуальные ателье, с помощью которых можно будет создавать одежду по индивидуальным меркам и контролировать процесс ее изготовления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Киберателье, которые появятся в России к 2025 году, будут представлять собой виртуальные конструкторы, работающие на цифровых платформах. Они будут подключены к сети автоматизированных производств, что позволит пользователям не только конструировать одежду, но и запускать ее отшив по цене масс-маркета», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что люди при помощи 3D-технологий смогут сконструировать свой виртуальный аватар, который поможет им примерять одежду в режиме онлайн. Дизайнеры же, в свою очередь, будут выкладывать свой товар на цифровых платформах. Если наряд не подошел, пользователь сможет отправить его на доработку в ателье.

Проект придумала рабочая группа проекта WearNet НТИ. По словам его лидера Алексея Баженова, они также работают над общей инфраструктурой российской индустрии, чтобы «связать киберателье с будущими автоматизированными фабриками, включить во внутреннюю экосистему производителей и поставщиков тканей и фурнитуры».

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к добровольному увеличению трат россиян на одежду.