Туроператор прогнозирует сокращение турпотока в Сочи на 50%

Бронирование отдыха в Сочи сократилось более чем на 40%, сообщил газете «Известия» туроператор «Интурист».

«Восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей», — отметили в компании.

«Интурист» прогнозирует, что по итогам августа объем бронирований снизится вполовину. В пресс-службе туроператора «TUI Россия» также сообщили, что свободные номера сейчас можно найти даже в популярных объектах размещения практически во всех категориях отелей.

«Горный кластер и вовсе рыдает, никто к ним не едет», — заявили в компании.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что коронавирусные ограничения, которые ввели власти Краснодарского края, крайне негативно сказались на туристической привлекательности региона — люди не спешат на Кубань, а некоторые отели и вовсе закрываются. По ее словам, объемы продаж туров на курорты региона упали как минимум в пять раз.

С 1 июля отели и санатории Краснодарского края заселяли туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Для детей до 14 лет таких документов не требуется, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать лишь те, кто имеет противопоказания к прививке. Для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо поставить прививку на месте в течение первых трех дней.