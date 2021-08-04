В России допустили появление налога на мясо

В России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата, рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на Земле] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2», — сказал он.

По словам Пескова, данная мера может коснуться сельского хозяйства.

«Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — добавил президент России по вопросам цифрового и технологического развития.

Кроме того, он отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать причиной развития новых технологий.

Ранее Россия стала крупнейшим экспортером говядины в Китай в текущем году, обогнав Аргентину, Бразилию и Австралию. Всего российская сторона поставила за рубеж в январе-марте 6,5 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем год назад.