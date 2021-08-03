Сын Ротенберга снова вошел в список миллиардеров Forbes

Бизнесмен Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, снова вошел в список миллиардеров Forbes с состоянием в $1,1 млрд.

Впервые предприниматель оказался в этом списке в 2018 году с аналогичным состоянием. В апреле Минфин США ввел в отношении него санкции. В том же месяце Ротенберг покинул состав акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, а новым владельцем доли в размере 33,3% стала его сестра Лилия Ротенберг.

Вернуться в список миллиардеров Forbes бизнесмен сумел благодаря дивидендам от буровой компании «Газпром бурение». Созданная в 1997 году компания специализируется на управлении буровых работ и входит в состав газодобывающих предприятий «Газпрома». В 2011 году «Газпром» продал буровую компанию Аркадию Ротенбергу, а тот в 2014 году перепродал ее своему сыну.

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