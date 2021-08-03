Россиян предупредили о мошеннической схеме со счетами в зарубежных банках

ЦБ России предупредил соотечественников о мошеннической схеме, по которой аферисты направляют на почту письма якобы от Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

В своих текстах злоумышленники, выступая от ЦБ, требуют выплатить комиссию за крупный денежный перевод в иностранном банке.

«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения», — уточнили в ЦБ.

В том случае, если россияне обнаружат на электронной почте письма о поступлении крупной денежной суммы в зарубежном банке, чье происхождение под вопросом, рекомендуется не отвечать. Мошенники могут потребовать заплатить комиссию, налог или страховку для получения денег.

Еще регулятор подчеркнул, что мошенники могут от Банка России звонить, отправлять сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные до этого лекарства.

Ранее эксперт рассказал, как избежать звонков от злоумышленников. Для того чтобы воспользоваться безопасным сервисом по блокировке спам-звонков, нужно уделить время изучению предложений на рынке.