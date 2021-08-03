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В АТОР заявили о влиянии пожаров в Турции на продажу путевок в страну

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Umit Bektas/Reuters

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что ситуация с природными пожарами в Турции негативно повлияла на продажи туристических путевок.

«Новости про пожары повлияли на глубину продаж и на ее динамику. Понятно, что многие туристы решили придержать, подождать, посмотреть, что будет с пожарами, и принять решение позже, когда станет понятно, что не пахнет дымом нигде, больше нет тревожных сообщений о возможной эвакуации», — объяснила она в эфире радиостанции «Вести FM».

При этом по данным туроператоров, россияне решили не отказываться от запланированного отдыха на турецких курортах. Загрузка бортов в Анталию, Даламан и Бодрум на ближайшие даты вылета составляет 100%. Однако, на прошлой неделе было замечено снижение темпов бронирования по сравнению с предыдущей.

Лесные пожары начались в Турции в среду, 28 июля, недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. 29 июля пожары возникли в ряде других провинций, в том числе курортных Айдын и Муглу. В Мармарисе пришлось эвакуировать отдыхающих из некоторых гостиниц.

Пожарные до сих пор пытаются справиться со стихией, в настоящее время локализовано 125 из 132 очагов возгорания. В результате природного бедствия погибли восемь человек, пострадали свыше 850.

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