Минфин США должен принять срочное решение по госдолгу

В Соединенных Штатах начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 2019 году потолок федерального долга был временно зафиксирован на уровне $22 трлн. Правительство имело право занимать ту сумму, которая требовалась для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой «привилегии» истек: ограничение по уровню государственного долга снова вступило в силу.

По данным агентства, лимит введенной заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019-го, потолок повысился до $28,5 трлн. Примерно этой же сумме равняется фактический госдолг США.

По состоянию на 29 июля 2021 года общий госдолг Соединенных Штатов достиг чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство больше не может увеличивать долг посредством размещения новых госбумаг (можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда долг меняться не будет).

Ранее стало известно, что инфляция в США достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. Ситуация в экономике схожа с той, что сложилась в 2008 году перед кризисом, предупредили многие аналитики. Такие опасения повышают инфляционные ожидания и вынуждают регулятор перейти к решительным действиям.