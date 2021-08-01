Эксперт назвал валюту, которая может заменить доллар

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала, что лучшие альтернативы доллару сейчас — это евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, особенно выгодны швейцарский франк и японская иена, их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Евро при этом в ближайшее время может уступить доллару из-за различий в денежно-кредитной политике.

Для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, поэтому с юанем пока не все так однозначно, считает эксперт. Кроме того, США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что также скажется на валюте и рынке акций.

Ранее эксперт рассказал, какие валюты могут резко подорожать. В числе валют, имеющих потенциал к росту, находится рубль. Это связано с тем, что валютная выручка российских экспортеров растет и это обеспечивает больший приток валюты в экономику, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.