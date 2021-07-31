Украинцев предупредили о подорожании коммунальных услуг на 70%

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил о росте цен на жилищно-коммунальные услуги в отопительный сезон, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в начале июля на Украине не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС.

По словам депутата, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон страна может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что приведет к подорожанию ЖКУ на 70%.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что на Украине сорвана подготовка к отопительному сезону из-за дефицита угля и газа.