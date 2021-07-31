Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Европарламенте рассказали о «далекоидущих уступках» ЕС из-за сделки ФРГ и США... 05:00
Мужская сборная США по футболу поддержала женскую в борьбе за равные... 04:59
Антонов назвал голословными сообщения об «употреблении допинга» спортсменами... 04:56
Пловцу Минакову не хватило 0,12 секунды до бронзы Токио-2020 04:44
Эксперт прокомментировали версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане 04:34
В МВД заявили, что водителей пока не штрафуют по камерам за опасное... 04:19
Призерка Олимпиады попалась на допинге накануне старта на Играх-2020 04:18
Мужчина, ходивший по Лондону с табличкой «ищу девушку», наконец... 04:09
Сборная России по триатлону проиграла 3,5 минуты победителям Олимпиады 03:57
Роднина обвинила американцев в плохом воспитании 03:49

Россиян предостерегли от опасности пассивного дохода

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Легкомысленное отношение к пассивному доходу может привести к финансовым потерям и чтобы не остаться ни с чем, следует мониторить ситуацию на рынках и быть в курсе экономической и политической обстановки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его словам, пассивный доход требует внимания, финансовых знаний и времени. Личный контроль необходим, даже если за владельца капитала это делает профессиональный управляющий активами.

Помимо этого, следует обратить внимание на то, что изменения рыночной конъюнктуры не должны влиять на портфель. Например, Банк России давно предупреждал о вероятности повышения ключевой ставки ЦБ.

«Да, это произошло раньше, чем они планировали, но это не значит, что необходима срочная балансировка портфеля», — сказал аналитик.

Ранее эксперт «Россельхозбанка» по работе на рынках капитала Наталья Смирнова рассказала, какие инвестиции позволят не работать после 40 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день восьмой: надежда на саблисток, пловцов и дзюдоистов
Женская сборная по сабле претендует на золото в восьмой день Олимпиады
В ожидании медалей в сабле и дзюдо: главные события дня Игр. LIVE
Российская женская сборная по сабле претендует на золото Олимпиады
Как в нулевые: В России снова торгуют местами в очереди к автодилерам
Места в очереди на покупку автомобиля продают от 50 тыс. руб.
Закладка первого фрегата проекта 22350М запланирована на 2023 год
Байден оценил итоги первого раунда переговоров России и США по стратегической стабильности
Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации
Пловцу Минакову не хватило 0,12 секунды до бронзы Токио-2020
Новости и материалы
В Европарламенте рассказали о «далекоидущих уступках» ЕС из-за сделки ФРГ и США по «Северному потоку — 2»
Мужская сборная США по футболу поддержала женскую в борьбе за равные зарплаты
Антонов назвал голословными сообщения об «употреблении допинга» спортсменами ОКР
Эксперт прокомментировали версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
В МВД заявили, что водителей пока не штрафуют по камерам за опасное вождение
Призерка Олимпиады попалась на допинге накануне старта на Играх-2020
Мужчина, ходивший по Лондону с табличкой «ищу девушку», наконец женился
Сборная России по триатлону проиграла 3,5 минуты победителям Олимпиады
Роднина обвинила американцев в плохом воспитании
В центре «Вектор» назвали маловероятным вытеснение «дельта»-штамма вариантом «лямбда»
Эксперт рассказал, какие валюты могут резко подорожать
Черданцев задался вопросом об эффективности лимита на легионеров в РПЛ
Ученые заявили, что «Спутник V» безопасно комбинировать с другими вакцинами
Китайцы затравили японского чемпиона Олимпиады по спортивной гимнастике
Фигуристка Медведева сделала тройной прыжок со звездой тик-тока
Женщина открыла рот на 6,5 см и попала в Книгу рекордов Гиннеса
ЦСКА может переманить лучшего российского бомбардира ЛЧ прошлого сезона
Широков назвал условие, при котором дверь в сборную для Дзюбы закроется
Все новости
«Знаешь ли ты»: как песня связала «Спартак» и МакSим
Эксперт объяснил, почему песня МакSим стала популярна среди фанатов «Спартака»
«Настоящий мужик»: адвокат — о жизни Ефремова в колонии и его здоровье
Адвокат Ефремова осудил Пашаева за слова о серьезных проблемах со здоровьем у актера
Вечное противостояние: Россия бьется с США в волейболе. LIVE
Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Группа В. 4-й тур. США — Россия
Сооснователь Finiko арестован. Чего от суда ждут обманутые вкладчики
После ареста сооснователя Finiko Доронина вкладчики требуют задержания его подельников
Авария на химкомбинате под Ростовом-на-Дону: шестеро в реанимации, один погиб
Стало известно о гибели одного из рабочих после аварии на химкомбинате «Каменский»
«Поменялся местами с теми, кого ловил»: подполковник сознался в убийстве школьницы
СК опроверг версию об интимной связи самарского полицейского с убитой школьницей
Кабмин попросили в ускоренном порядке запретить экспорт бензина
Новак заявил о возможном ограничении экспорта российского бензина
В Кремле назвали частным инцидентом нападение на росгвардейцев в Симферополе
Песков призвал не акцентировать внимание на национальности участников драки в Крыму
Свинские условия: как российских экспортеров мяса отрежут от ЕС
Птицеводы из РФ не готовы проявлять «гуманное» отношение к индейкам
Подводный универсал: в России достроили четвертый «Ясень»
Атомная подлодка «Красноярск» спущена на воду в Северодвинске
«Сначала — возвращение Курил»: как в Японии собираются исправлять «провал» Абэ
Asahi: политика Японии в отношении России при премьере Абэ «зашла в тупик»
Назло прессе: почему наряды Джилл Байден стало невозможно обсуждать
Американские СМИ проанализировали наряды Джилл Байден в Токио
Как российские самолеты-амфибии тушат пожары на турецких курортах
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях