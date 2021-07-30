Запрет на экспорт бензина из России могут ввести на фоне роста оптовых цен на бирже

Российские власти рассмотрят предложение о введении временных ограничений на вывоз бензина из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

Меру могут ввести для того чтобы добиться стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Минэнерго подготовит предложения уже в скором времени.

«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время», — добавил Новак.

По его словам, соответствующий инструмент по ограничению экспорта топлива рассмотрят дополнительно. Согласно пояснению вице-премьера, давление на цены на биржевых торгах все еще сохраняется.

«Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать», — заключил Новак.

Пока не уточняется, когда может начать действовать запрет на экспорт бензина из России.

Ранее сообщалось, что ФАС проводит проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо.

Также заявлялосьь, что у российских водителей резко выросли расходы на бензин.