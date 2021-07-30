National Interest: Россия совершила «маневр» для открытия «Северного потока — 2»

Россия совершила «маневр» для открытия газопровода «Северный поток — 2». Об этом написала в статье The National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.

По ее словам, после того, как американский президент Джо Байден принял решение не вводить санкции против немецкой компании, занимающейся эксплуатацией трубопровода, российская сторона якобы стала уменьшать поставки газа через Украину в страны Европы, сокращать запасы голубого топлива и увеличивать цены.

«Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — выразила мнение Фрэнсис.

Автор статьи также призвала не допустить завершение строительства «Северного потока — 2», чтобы лишить Москву возможности «принуждения».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее в Дании призвали превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу России.