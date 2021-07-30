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Финансист рассказал, как увеличить шанс одобрения кредита

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков объяснил, что необходимо делать, чтобы банк с большей вероятностью одобрил кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На общую вероятность одобрения кредита влияет вся кредитная история клиента. Недостаточно просто не иметь просрочек в настоящем или прошлом. Если кредитная история содержит в себе записи только о давних кредитах, то вклад таких кредитов в общий скоринг, как правило, очень низкий», — подчеркнул Грибков.

Он добавил, что, если регулярно пользоваться кредиткой с небольшим лимитом, то это улучшит вашу кредитную историю.

Грибков отметил, что не стоит без необходимости «увлекаться» запросами кредитной истории, если вы не планируете оформлять ссуду. Это может негативно интерпретироваться в будущем.

При этом, кредитная история может содержать ошибочные записи. Например, некорректно переданные статусы по закрытым займам. В таком случае необходимо обратиться в банк, в котором вы получали этот кредит с запросом на корректировку статуса в бюро кредитных историй.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что мошенники могут использовать копию паспорта, чтобы взять кредит на другого человека.

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