Финансовый эксперт рассказал, как пенсионерам избежать уплаты необязательных налогов

Финансовый эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, как пенсионерам избежать уплаты необязательных налогов, сообщает РИА «Новости».

Эксперт уточняет, что пенсионеры имеют право не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. В том случае, если пенсионеры работают, из официальных финансовых поступлений, например, зарплаты, удерживается НДФЛ.

«Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», — рассказал Биезбардис.

По некоторым показателям работодатель обязан снижать НДФЛ, а по ряду иных приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

«В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется», — уточнил Биезбардис.

Ранее в России стали больше платить по просроченным долгам.