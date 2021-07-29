Бизнес-омбудсмен Москвы оценила влияние ограничительных мер на рестораны

Около 20% ресторанов столицы закрылись или сменили собственника на фоне ограничительных мер, введенных в городе из-за распространения коронавируса. Такую оценку высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что на такую ситуацию повлиял COVID-free режим работы. До этого бизнес-омбудсмен отмечала, что в целом отрасли потребуется время на восстановление.

«Летние веранды выполнили свою задачу и дали возможность ресторанам и кафе продержаться на плаву, но они смогли обеспечивать не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной загруженности», — пояснила она.

До этого геосервис 2ГИС подсчитал, что в Москве на 1 июля 2021 года было открыто 2485 ресторанов. За полгода их число выросло на 0,49% (было 2473), а за год сократилось на 0,96% (было 2509). Число открытых сейчас кафе они оценили в 3531, за полгода их количество увеличилось на 2,76% (было 3436), за год – на 4,07% (было 3393).

Всего за год в столице закрылось или сменило формат 1644 заведения общепита среди наиболее распространенных форматов (кафе, ресторан, кофейня, бар и т.п.). При этом открылось 2033 новые точки (включая новые заведения сетевых форматов). В итоге количество заведений выросло на 389.

В Москве 28 июня ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов, за исключением летних веранд. В итоге число посетителей и выручка резко упали. На этом фоне части заведений пришлось закрыться или работать в ограниченном режиме. С 19 июля в столице отменили QR-коды.