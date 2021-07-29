Сбербанк раскрыл финансовые результаты экосистемы по итогам первого полугодия. Выручка в этом сегменте увеличилась. Экосистема Сбера показывает рекордные результаты роста, за полугодие ее выручка выросла в три раза, до 74 млрд рублей. Чистая прибыль банка за полугодие составила 629 млрд рублей и превзошла прогнозы аналитиков.

«Нефинансовый бизнес быстро масштабируется благодаря использованию объединяющих элементов и единой технологической платформе. Выручка сегмента за первое полугодие превысила 74 млрд рублей, увеличившись в 3 раза. Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%», — отметила финансовый директор «Сбера» Александра Бурико.

Также выросла и база пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» выросла за квартал на 1,7 млн человек – до 68,9 млн пользователей. Ежедневно этим приложением пользуются 33,9 млн человек (+0,7 млн), «перевести на Сбер» можно во всех уголках нашей страны. За это время количество активных корпоративных клиентов в цифровых каналах превысило 2,8 млн. Это обусловлено тем, что в период развития электронной коммерции и дистанционного формата работы бизнеса все больше платежей осуществляется онлайн.

Отмечается и рост подписок на «СберПрайм», который предоставляет доступ ко всем сервисам экосистемы, будь то онлайн кинотеатр, такси или доставка еды, так полюбившиеся пользователям в пандемию. К нему присоединились уже почти 1,5 млн человек. В рамках экосистемы более 19 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа к различным сервисам, а количество участников программы лояльности «СберСпасибо» превысило 47 млн пользователей.

Общий объем оборота товаров индустрии e-commerce во втором квартале составил 19,7 миллиардов рублей. Показатель в годовом выражении возрос в девять раз, в основном за счет СберМаркета и Самоката. Общий объем оборота товаров «СберМаркета» вырос в 6,5 раза – до 9,9 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2020 года, а количество заказов превысило 3,5 млн, что почти в десять раз больше, чем годом ранее. Внушительные значения стали результатом карантинных ограничений, которые отучили людей от походов в физические магазины.

Также 1-е полугодие 2021 года стало знаковым с точки зрения масштабирования технологических решений Сбера, включая Platfom V, SmartMarket, SberCloud – так, число внешних разработчиков на этих решениях выросло в 9 раз и достигло 25 000 человек.

Виртуальным ассистентом Салют пользуются 6 млн человек, он уже работает в самых разных умных устройствах – СберБоксе, СберПортале, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ, есть даже Салют для отелей. Для Салюта уже разработано более 500 сторонних приложений