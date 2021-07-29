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Глава ФРС заявил, что рост инфляции в США превысил прогнозы

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Jacquelyn Martin/AP

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Об этом он сказал в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания ФРС, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось. При этом Пауэлл отметил, что рост цен почти полностью является результатом открытой экономики.

Он пояснил, что компании не в состоянии целиком удовлетворить возникший спрос, поскольку скачок отложенного спроса застал их врасплох. Многие фирмы не могут найти достаточно сотрудников или у них не хватает сырья — это мешает им производить больше товаров и услуг.

«Проблемы с поставками оказались значительнее, чем ожидалось», — рассказал Пауэлл.

Однако он подчеркнул, что как только они исчезнут, экономика вернется в нормальное русло, а цены, вероятно, снизятся. Глава ФРС также сказал, что основная часть недавних повышений цен компаниями, скорее всего, является разовым явлением.

Ранее стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.

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