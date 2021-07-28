Росстат сообщил об увеличении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян на фоне низкой базы во втором квартале в годовом выражении выросли на 6,8%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата.

Реальными располагаемыми денежными доходами являются все доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Ведомство также уточняет данные по динамике первого квартала 2021 года. Спад составил 3,7% (вместо прежних 3,6%).

Кроме того, Росстат скорректировал данные по снижению показателя и по итогам прошлого года. В 2020 году доходы показывали положительную динамику только в первом квартале, когда рост составил 1,9%. Максимальное снижение было зафиксировано по итогам второго квартала — спад на 7,1%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии доходы россиян в среднем увеличились на 4,1%. При этом зарплаты росли медленнее инфляции. Самая благоприятная ситуация оказалась в сфере IT, строительства, продуктов питания. Хуже всего динамика была в области химической промышленности.