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В Госдуме прокомментировали сообщение о готовности «Северного потока — 2» на 99%

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Ананских прокомментировал заявление Nord Stream 2 AG о том, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%. Об этом сообщает RT.

«Остались небольшие технические работы, и нет никаких сомнений в том, что в этом году дешевый газ по дну Балтийского моря поступит потребителям и домовладениям Европы», — сказал парламентарий.

Он назвал завершение строительства проекта «очень большим и важным делом для Европы».

Ананских подчеркнул, что газ, проходящий по дну Балтийского моря, значительно дешевле, чем тот, которые поступает через газовую систему Украины и Польши. Поэтом, он отметил, завершение строительства СП2 выгодно европейским потребителям.

«Все ждали этого момента, чтобы можно было дешевле покупать газ без посредников», — заявил парламентарий.

По его словам, в связи с этим в «Газпроме» говорили о готовности продолжать объемы транспортировки газа через Восточную Европу, но при «нормальных рыночных ценах».

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» построен на 99%. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода должно быть завершено к концу августа, пуск первого газа ожидается уже в этом году.

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