Появились подробности о новом лоукостере S7

Группа S7 планирует инвестировать в создание новой компании-лоукостера 2,5-3 млрд рублей. Об этом заявила во время пресс-конференции глава совета директоров S7 и основной акционер компании Татьяна Филева, передает РИА «Новости».

По ее словам, компания рассчитывает на то, что инвестиции окупятся через четыре года.

Ранее S7 официально объявила о запуске нового лоукостера. Начало полетов лоукостера запланированы на июль 2022 года.

В начале июня глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в средней полосе России может появиться еще один лоукостер. По его словам, все мировые тренды указывают на развитие лоукост-перевозок.

В середине июля в компании-лоукостере «Победа» заявили о повышении цен на авиабилеты из-за новых правил медосмотра бортпроводников. Директора по сервису перевозчика Ласло Сабо напомнил, что с 28 января по приказу Минздрава российские бортпроводники должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений.