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«Ъ»: в России предупредили о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Крупнейшие производители сигарет в России British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco могут остановить выпуск продукции в связи с нехваткой сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно информации издания, Россельхознадзор ввел временные ограничения в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки. Однако, по мнению Воронцова, данный вредитель неспецифичен для табака, а в основном распространяется через фрукты и продукты животного происхождения.

Отмечается, что сорта табака из попавших под ограничения государств используются более чем в 90% смесей на российских фабриках. При этом их невозможно выращивать в России, странах СНГ и в большинстве других государств мира, поэтому заменить поставки нечем.

По словам исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компаниям придется отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в Минздраве России планируют разработать ряд новых мер для борьбы с курением.

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