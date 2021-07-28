Назван процент россиян, готовых к получению зарплаты в цифровых рублях

К получению зарплаты в цифровых рублях сейчас готовы 11% российских работников. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.

Выяснилось, что 41% опрошенных выступает против оплаты труда новым способом.

При этом 48% участников исследования затруднились ответить на вопрос о готовности получения зарплаты в цифровых рублях. Всего в данном исследовании приняло участие свыше 3 тыс. человек.

До этого Банк России рассказал о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Разработку прототипа намерены завершить в декабре 2021 года. Предполагается, что в январе следующего года приступят к тестированию цифрового рубля.

Ранее были названы отрасли с самыми высокими зарплатами. Первое место заняла сфера «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» — совокупный доход здесь составил 108 260 рублей.