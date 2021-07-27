Россия и Азербайджан договорились об обмене газом

Россия и Азербайджан достигли договоренности о сезонном обмене природным газом. Соответствующий контракт подписали «Газпром» и «Азерконтракт», передает бакинское информационное агентство Report.

Согласно соглашению, Азербайджан будет поставлять газ в Россию в летний сезон, а РФ будет делать поставки аналогичных объемов газа в Азербайджан — в зимний. По данным компании «Азерконтракт», их объемы будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в республике в летние месяцы.

Как сообщается, контракт будет действовать до 2023 года. С азербайджанской стороны техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки соответствующих объемов продукции будет осуществлять Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

«Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи голубого топлива в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри республики значительно увеличивается», — сказано в сообщении «Азерконтракта».

Ранее правительство России допустило, что страна может потерять лидерство в экспорте газа.