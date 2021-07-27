«Русал» с августа снизит цены на алюминиевые полуфабрикаты для нацпроектов

«Русал» с 1 августа 2021 года снизит цены на алюминиевые полуфабрикаты для производства самонесущих изолированных проводов (СИП), говорится в сообщении компании. Данное решение будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики.

«Русал» объявил о снижении цен во время подписания соглашения о сотрудничестве между компанией и Международной Ассоциацией «Электрокабель». Документ нацелен на развитие сотрудничества и поддержку предприятий кабельной и энергетической отраслей России.

Принимая во внимание меры государственной политики по стимулированию промышленного производства и стратегических программ по декарбонизации экономики, сотрудничество направлено на внедрение принципов устойчивого развития, снижение углеродного следа по всей цепочке поставок за счет использования производителями кабельной продукции алюминия и сплавов с низким углеродным следом ALLOW.

Соглашение также подразумевает разработку и внедрение инновационных технологий и материалов, совершенствование качества продукции и услуг предприятий-производителей кабельно-проводниковой продукции, а также противодействие производству фальсифицированной и контрафактной продукции.

Подписания соглашения состоялось в рамках проведения летней энергетической школы Сколково.

«У российского рынка огромный внутренний потенциал. И наша задача – оказать содействие добросовестным российским предприятиям в производстве кабельно-проводниковой продукции, способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики», – сказал заместитель генерального директора «Русала» по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

«Русал» – крупнейший производителем «зеленого» алюминия в мире. Созданная на основе ALLOW продукция позволит клиентам предприятия существенно снизить свой углеродный след по всей производственной цепочке. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы).