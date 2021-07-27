В Совфеде поддержали предложение о компенсации трат россиян на газификацию

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению. Об этом он рассказал в интервью с RT.

Такая возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения главы государства Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.

«Прекрасная инициатива, я поддерживаю. На собственном опыте могу сказать, что подведение газа к дому — процедура очень затратная… Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому», — подчеркнул сенатор.

По его словам, данная процедура является высокозатратной не только по деньгам, но и по времени.

«Требуется огромное количество времени для согласования с большим количеством организаций. Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать», — отметил Рязанский.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы первый заместитель его администрации Сергей Кириенко подготовил поручение «Газпрому» о приоритетной газификации городов, которые относятся к числу наиболее экологически неблагополучных.

11 июня Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан.