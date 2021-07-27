В России планируют создать аналог Booking

Российское правительство обсуждает создание национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект входит в план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. В общей сложности в нем 116 пунктов, в том числе проекты по развитию сельского туризма, созданию сети детских военно-исторических лагерей, созданию и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг и другие.

Согласно документу, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок реализации проекта — четвертый квартал 2024 года.

Планы создания «отечественного аналога Booking.com» на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года. Тогда проект попал в план реализации стратегии развития отрасли до 2020 года, а его исполнение планировалось в 2015 году, однако развития он так и не получил.

Уточняется, что проектом «Национальная система бронирования» уже занимается «Ростех», он ориентируется на работу с перевозчиками, хотя на сайте фигурируют и предложения для отельеров. В госкорпорации подтвердили заинтересованность Ростуризма в участии в проекте. При этом источник издания в туристической отрасли полагает, что система бронирования гостиниц будет новой разработкой, а не подключением к существующим решениями.