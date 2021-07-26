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Биткоин вырос на 16%

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Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 16.56% и торговался на уровне $40 216 тыс. за штуку, свидетельствуют данные портала Coindesk на 22.32 мск.

Стоимость криптовалюты превысила $40 тыс. впервые с 16 июня.

Цены на биткоин стали резко увеличиваться во второй половине декабря 2020 года. Тогда криптовалюта преодолела отметку 20 тыс. долларов. В конце февраля 2021 года речь шла уже о 57,11 тыс. долларов. После стремительного взлета самая популярная криптовалюта просела, но ненадолго.

В мае компания Tesla заявила, что перестанет принимать биткоины для продажи автомобилей. Генеральный директор Tesla Илон Маск тогда уточнил, что сама по себе криптовалюта — хорошая идея, но ее использование не должно «дорого обойтись для окружающей среды». На фоне этого заявления курс биткоина рухнул.

С мая курс криптовалюты продолжал снижаться: к 21 июля стоимость биткоина упала до $29 608, но после немного отыграла падение.

Хакеры Anonymous обратились к Маску с обвинением в чрезмерном влиянии на курс криптовалюты через публикации в Twitter.

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