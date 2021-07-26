Чубайс рассказал о потерях России из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% валового внутреннего продукта (ВВП). Такое мнение выразил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это его собственные оценки, «никем не подтвержденные». Об этом Чубайс сказал в ходе семинара «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».

Представитель президента РФ отметил, что экспорт — это самая уязвимая зона, через которую Россия точно столкнется с последствиями глобального энергоперехода. По его словам, эта тема в последнее время стала важнейшей, над ней работают десятки министерств и ведомств в правительстве, под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Чубайс уверен, что это новый фактор, который указывает на то, «насколько адекватно и серьезно Россия реагирует на вызов российскому экспорту».

Ранее глава ЦБ рассказала о плюсах и минусах глобального перехода к «зеленой» экономике.