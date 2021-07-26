Финансист рассказал, когда лучше покупать валюту перед поездкой в отпуск

Покупать валюту стоит только в том случае, если человек грамотно ведет семейный бюджет. В такой ситуации вопрос инвестиции средств в зарубежную валюту перед отпуском не будет важным, сообщил агентству «Прайм» аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

Как отметил эксперт, лучше всего покупать валюту на регулярной основе, деньги пригодятся для поездки, накоплений. Тем самым россиянин сформирует валютный портфель. В результате при форс-мажоре часть купленной валюты не придется продавать.

Объясняется этом тем, что люди, планирующие грамотно бюджет, не столкнутся с неожиданными тратами.

«Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным», — обратил внимание Коренев.

При этом у соотечественников, грамотно планирующих расходы, будет пункт «инвестиции в валюту», позволяющий в рамках реалий рынка пополняться долларами и евро. В будущем именно оттуда появится возможность брать деньги на отпуск.

Ранее аналитик рассказал, что будет с рублем после отказа от доллара. По его словам, на курс рубля влияет не только его обеспеченность золотовалютными резервами и структура этих резервов, но и баланс спроса на валюту со стороны экспортеров/импортеров.