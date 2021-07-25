Минсельхоз объяснил сокращение производства подсолнечного масла

В 2021 году увеличился урожай подсолнечника на фоне действующих мер таможенно-тарифного урегулирования, что способствует стабильным ценам на подсолнечное масло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

«В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в первой половине 2020/2021 года цены на подсолнечник на мировом рынке существенно выросли. Это стало причиной возросшего экспорта из России, также это вызвало сокращение объемов производства.

В 2020 году, по данным Минсельхоза, самообеспеченность растительным маслом составила 195,9%. За последний месяц цены не менялись, оставаясь на уровне 94,2 руб. за литр.

Ранее стало известно, что производство подсолнечного масла в России в период с января по июнь 2021 года уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.