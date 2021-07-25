Курс биткоина превысил $34 тысячи

Курс биткоина достиг $34,4 тыс., подорожав на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Таким образом, был зафиксирован максимум с 12 июля. 20 июля стоимость падала до локального минимума, до $29,2 тыс. За четыре дня рост составил 17%.

Ранее эксперт рассказал, когда начнется новый цикл роста биткоина. Директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин заявил, что в ближайший месяц на крипторынке продолжится сложившаяся ситуация неопределенности, однако новый цикл роста биткоина уже не за горами.

По словам Ордина, к Рождеству он ожидает возвращения биткоина к $60 тыс., но не исключено и обновление исторического максимума свыше $80 тыс. за монету.