Россиянам рассказали, как получить лучший процент по кредиту

Директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков рассказал, как получить низкий процент по кредиту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях», — сказал он.

Эксперт добавил, что чаще всего кредит оформляется со страховкой, а отказ от нее обычно увеличивает процентную ставку. Страховка выгодна в том случае, если кредит берется на длительный срок, а платежи могут стать обременительными при наступлении страхового случая.

При этом если клиент оформляет небольшой заем и на короткий срок, то стоит посмотреть на величину платежей и без страховки — при таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже.

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