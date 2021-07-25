Эксперт назвал легальный способ увеличить пенсии

Евгений Биезбардис, финансовый эксперт НПФ «Будущее», рассказал, как легально поднять уровень пенсии над размером прожиточного минимума в регионе проживания, сообщает РИА «Новости».

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — рассказал Биезбардис.

Эксперт напомнил, что страховые пенсии зависят от страхового и нестрахового стажа, а кроме того — от суммы пенсионных коэффициентов. Если со страховым стажем все происходит урегулированно — он засчитывается во время работы, с которой работодатель платит страховые взносы, то для доказательства наличия нестрахового стража необходимо предоставить доказательства.

В качестве доказательств принимаются трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения, а также свидетельские показания коллег. Для категории самозанятых также есть возможность увеличить свое право на пенсию, добровольно отправляя взносы в ПФР.

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