news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия 07:49
Россиянка, завоевавшая золото на ОИ: это была ошибка судей, а не сбой электроники 07:28
Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах 07:11
Министр связи Амурской области умер после избиения неизвестными 06:56
Администрация Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации 06:42
Россиянка вышла в полуфинал олимпийских соревнований по академической гребле 06:35
До 25 градусов тепла ожидается в Москве 06:26
Сборная России поднялась на семь позиций в медальном зачете Олимпиады 06:18
В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой... 06:08
Президент Мексики назвал Кубу «примером сопротивления» 06:05

Эксперт назвал легальный способ увеличить пенсии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Евгений Биезбардис, финансовый эксперт НПФ «Будущее», рассказал, как легально поднять уровень пенсии над размером прожиточного минимума в регионе проживания, сообщает РИА «Новости».

«У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», — рассказал Биезбардис.

Эксперт напомнил, что страховые пенсии зависят от страхового и нестрахового стажа, а кроме того — от суммы пенсионных коэффициентов. Если со страховым стажем все происходит урегулированно — он засчитывается во время работы, с которой работодатель платит страховые взносы, то для доказательства наличия нестрахового стража необходимо предоставить доказательства.

В качестве доказательств принимаются трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения, а также свидетельские показания коллег. Для категории самозанятых также есть возможность увеличить свое право на пенсию, добровольно отправляя взносы в ПФР.

Ранее эксперт назвал способы продлить жизнь аккумулятора телефона.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Первое золото России на Играх: Бацарашкина победила в стрельбе. LIVE
Виталина Бацарашкина выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
«Сирийский опыт пригодится»: к чему российская армия готовится в Таджикистане
Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане усиливают боевыми машинами пехоты БМП-2М
Газовый транзит – 2024. О чем опять спорят Москва и Киев
В «Газпроме» заявили, что не предлагали Украине покупать российский газ
Министр связи Амурской области умер после избиения неизвестными
На юге Бельгии началось новое наводнение
В Забайкалье восстановили один из пролетов рухнувшего моста на Транссибе
Россиянка, завоевавшая золото на ОИ: это была ошибка судей, а не сбой электроники
Новости и материалы
В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия
Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах
Администрация Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации
Россиянка вышла в полуфинал олимпийских соревнований по академической гребле
До 25 градусов тепла ожидается в Москве
Сборная России поднялась на семь позиций в медальном зачете Олимпиады
В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой электроники
Президент Мексики назвал Кубу «примером сопротивления»
Россиянка выиграла первое золото на Олимпиаде-2020
Российские лучницы победили Украину и вышли в 1/4 финала на Олимпиаде
Экс-игрок сборной России заявил, что Карпин не будет вызывать Дзюбу в команду
Николас Мадуро допустил участие США в переговорах с оппозицией
Кафельников о назначении Карпина: никто из здравомыслящих иностранцев не хочет в этот омут
Во Владивостоке прошел военно-морской парад на День ВМФ
Комментатор Андронов о назначении Карпина: лучше бы оставили Черчесова
Вильфанд рассказал о погодном разнообразии в Москве
Женская сборная России по волейболу уступила итальянкам
МВД опубликовало данные о ДТП с электросамокатами за первое полугодие 2021 года
Все новости
Остановить COVID-19. В Турции предложили более строгие меры для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против коронавируса в отношении туристов из России
Подвела реализация: Россия сыграла вничью с Бразилией в гандболе
Россия не сумела победить Бразилию в первом гандбольном поединке
Подозреваемый задержан. Что известно об убийстве полицейского в Ставрополе
В Ставропольском крае задержали одного из подозреваемых в убийстве полицейского
За кого болеть на Играх, день второй: финалы в плавании и тхэквондо
За кем следить на Олимпиаде в Токио 25 июля
Беременным и онкобольным: обновлены рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав перечислил противопоказания к прививке против COVID-19
«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина
КПРФ обратится в Верховный суд из-за недопуска Грудинина на выборы в Госдуму
Стартуем 15 октября. Всероссийскую перепись населения снова перенесли
В России начало переписи отложили из-за сентябрьских выборов
«Роботы» и «полицейские»: как телефонные мошенники втираются в доверие
Юрист предупредил о новой схеме обмана телефонных мошенников
«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»
В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС
На этом не поездишь: необычные вещи с автомобильной родословной
Как автомобили превращаются в сумки, часы и шампанское
«В России мы жили рядом с волками»: Алисия Викандер о новой роли и съемках «Анны Карениной»
Интервью обладательницы «Оскара» Алисии Викандер
Химерный геном: ученый предупредил об опасных мутациях коронавируса
Генетик рассказал о негативном сценарии пандемии при низких темпах вакцинации
Олимпийская сборная России по красоте
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях