Пушков оценил украинский план спасения ГТС страны

Сенатор Алексей Пушков оценил план депутата Верховной рады Юрия Камельчука по спасению украинской газотранспортной системы (ГТС), востребованности которой угрожает газопровод «Северный поток — 2». Об этом член Совета федерации написал в своем Telegram-канале.

«Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но — нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота», — заявил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Украина не станет «газовым хабом» Европы, так как у ГТС страны нет никакого глобального потенциала.

Ранее Камельчук рассказал, что сохранить стабильность украинской ГТС можно, «используя другие газопроводы». Парламентарий предложил поставлять через Украину в Европу турецкий газ из Ирана или Азербайджана, а также доставлять сжиженный природный газ кораблями из Катара.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, состоящий из двух веток, длиной в 1,2 тыс. км каждая. Газопровод соединяет порт Усть-Луга (Ленинградская область) и немецкий город Грайфсвальд. Совокупная мощность «Северный потока — 2» составит 55 млрд куб. м газа в год.