ЦБ отозвал лицензию у «Руна-банка»

Банк России отозвал лицензию у АО «Руна-банк». По величине активов кредитная организация занимала 308 место в банковской системе Российской Федерации.

По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Также «Руна-банк» нарушал требования законодательства в области противодействия отмывания денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уточняется, что с 2019 года кредитная организация является убыточной, она функционировала в условиях корпоративного конфликта. Деятельность банка «характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций электронной коммерции», подчеркивает Центробанк.

В «Руна-банк» назначили временную администрацию Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка.