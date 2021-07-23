Финансист предрек «смерть» доллара

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что доллар все меньше и меньше фигурирует в торговых операциях между странами – многие предпочитают проводить торговые сделки в национальных валютах. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Коган подчеркнул, что раньше у американской валюты фактически не было конкурентов, однако ситуация изменилась. По прогнозам финансиста, Еврозона и Китай могут подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», — рассказал Коган.

Он заключил, что в ближайшие несколько десятилетий основной мировой валютой может стать юань.

Ранее эксперт инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец рассказала, что осенью этого года доллар может подешеветь до 70,5 руб, а рубль как валюта недооценен на 10 – 12%.